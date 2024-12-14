Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kütahya'da dolandırıcılık ve firar suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.C., yaklaşık 7 aydır aranmaktaydı ve gözaltına alındıktan sonra Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kütahya'da, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık ve firar suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün kent merkezinde saklandığı eve baskın yapan ekipler, M.C'yi gözaltına aldı.
Yaklaşık 7 aydır arandığı öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel