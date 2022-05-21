Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Sultanbağı Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi'ndeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri S.A'nın (36) kimlik bilgilerini sorguladı.

Bu kişinin, çeşitli illerdeki 32 ayrı mahkemeden yağma ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Güncel, Haberler

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