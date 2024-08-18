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Kütahya'da 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı

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Kütahya'da yaşanan trafik kazasında, yaya üst geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kütahya'da 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında, karşı tarafa geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike Acar'a (15) çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet S, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, kız kardeşlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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