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Kütahya'da 2 Kişinin Bulunduğu Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kütahya'da polisin durdurduğu içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar serbest bırakıldı.

Kütahya'da polisin durdurduğu içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan H.G ve S.K isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 16,23 gram metamfetamin ve 5,58 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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