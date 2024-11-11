Kütahya'da 2 Bin 500 Fidan Dağıtımı Yapıldı

Kütahya'da, vatandaşlara 2 bin 500 badem ve kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği fidan dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'in dağıttığı fidanlar kısa sürede tükendi.

Vali Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'nın orman varlığı bakımından da oldukça zengin bir il olduğunu hatırlattı.

Kütahya'daki ormanları koruma ve ağaç sayısını artırma adına önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Orman varlığımız için gösterilen gayretin yanı sıra vatandaşlarımıza gelir getirici fidan temini konusunda da güzel işler yapılıyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz bu konuda oldukça gayretli. Bu fidan dağıtımı faaliyetimiz de bunlardan bir tanesi. İnşallah bu fidanlar da toprakla buluşturularak vatandaşımıza fayda sağlayacaktır."

Milletvekili Bayırcı da Milli Ağaçlandırma Bayramı'nın Türkiye genelinde ciddi anlamda bir ağaçlandırmaya vesile olduğunu vurguladı.