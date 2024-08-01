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Kütahya'da 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, çift gözaltına alındı

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü ve eşi gözaltına alındı.

Kütahya'da, bulundukları araçta 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirilen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, Akkent Mahallesi'nde Ö.A'nın (29) kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü ile karısı G.A'nın (25) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibine teslim edilen çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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