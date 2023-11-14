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Kütahya'da 19 Bin 599 Sentetik Ecza Bulundu, Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da yapılan operasyonda, bir yolcu otobüsünde bulunan valizde 19 bin 599 adet sentetik ecza ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.