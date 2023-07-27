Kütahya'da 170 Hektar Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan, 8 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 170 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında bir tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, 7 farklı noktada etkili olan yangına 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri ve 25 pikap ile müdahale etti. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin tehdit ettiği Aydınlar ile Erikli köyleri tahliye edildi. Müdahale sırasında Orman İşletme Müdürlüğü personelinden biri dumandan etkilenirken, 2 kişinin kolunda ise yanık oluştu. 3 kişiye bölgede bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Yangına havadan müdahale ise saat 18.00 itibarıyla başladı. Kütahya Valisi Ali Çelik'in de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın, 8 saat sonra, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

KÖYLÜLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Yangında 170 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tahliye edilen ve komşu köylerde misafir edilen Aydınlar ve Erikli köylüleri de bugün evlerine dönmeye başladı. Yangın nedeniyle elektriği kesilen köylere bir süre daha elektrik verilemeyeceği belirtildi.