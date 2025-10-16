Haberler

Kütahya'da 17 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da 17 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'dan Eskişehir'e gezi dönüşünde gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 17 lise öğrencisi, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kütahya'da, geziden dönerken rahatsızlanan 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Tedavi altına alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
