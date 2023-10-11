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Kütahya'da 17 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde bulunan şüphelileri takibe aldı ve kovalamaca sonucunda yakaladı.