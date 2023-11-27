Kütahya'da 12,96 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 2 kişinin üst aramasında 12,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında, 12,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelenilerek takibe alınan araç ve içerisindeki M.Ş ve G.A isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 3 parça halinde toplam 12,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA