Kütahya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Kütahya'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yakalanan 7'sinin kimlikleri olmayan Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde birinde ön plakası olmayan iki araç tren garı civarında durduruldu. Yapılan kontrollerde, birinci araçtan 4 Suriye uyruklu şahıs olduğu sadece şoför olan B.E.'nin kimliğinin olduğu, diğer 3 şahsın kimliklerinin bulunmadığı belirlendi. Diğer ön plakası sökülmüş olan araçta ise, 7 Suriye uyruklu şahıs olduğu, şahıslardan 4'ünün kimliklerinin olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak tüm şahıslar yakalanarak işlemlerine başlandı. - KÜTAHYA