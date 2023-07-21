Kütahya'da 10 Bin Dolu Makaron ve 43 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda 10 bin 60 adet dolu makaron ve 43 kilogram tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılara yönelik yapılan aramalarda çok sayıda dolu makaron ve kıyılmış tütün bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda 10 bin 60 adet dolu makaron ve 43 kilogram tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda içi kıyılmış tütün ile doldurdukları makaronları sattıkları değerlendirilen T.G. ve S.G. isimli şahısların Yıldırım Beyazıt Mahallesi adreslerinde, Alipaşa Mahallesi adreste bulunan iş yerlerinde, ikametinde makaron dolumu yaptığı değerlendirilen A.A. isimli şahsın Vefa Mahallesindeki adresinde ve T.G. ve S.G. isimli şahısların kullanımında bulunan 2 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 88 bin 200 adet boş makaron, 10 bin 60 adet dolu makaron, 44 paket halinde toplam 43 kilogram kıyılmış tütün,1 adet hava kompresörü ve 1 adet sigara dolum makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA