Kütahya'da 1 Ton 150 Kilogramlık Boğa İlgi Odağı Oldu

Kütahya'da canlı hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" isimli boğa, ilgi odağı haline geldi. Besicilerle müşterilerin sıkı pazarlıklar yaptığı pazarda hem hayvan sevkiyatları hem de kurbanlık almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Kütahya'da canlı hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" isimli boğa, ilgi odağı haline geldi.

Besicilerle müşterilerin sıkı pazarlıklar yaptığı pazarda hem hayvan sevkiyatları hem de kurbanlık almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Tavşanlı Çevre Yolu yakınındaki pazara iri cüsseli kurbanlıklar da getiriliyor.

1 ton 150 kilogram ağırlığındaki kurbanlığı satışa çıkaran Süleyman Ay, gazetecilere, merkeze bağlı Perli Mahallesi'nde besicilik yaptıklarını söyledi.

Boğanın, pazarın en iri cüsseli kurbanlığı olduğunu belirten Ay, "Bir yaşında satın aldığımız ve o zaman ismini Poyraz koyduğumuz boğamıza çok iyi baktık. Şimdi de kurbanlık için satışa sunduk. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Bazı kişiler, sahibi tarafından 150 bin lira fiyat biçilen "Poyraz"la fotoğraf çektirdi.