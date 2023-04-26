Kütahya'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı

Kütahya'da iki eğlence yerinin çalışanları arasında bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da iki eğlence yerinin çalışanları arasında bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence yerinin önünde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler E.A, F.M, S.K, B.E, N.K, M.Y, B.K, Y.E. ve M.B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 23 Nisan'da meydana gelen silahlı kavgada Özkan Ç. (35), Muhammet Burak K. (26), Burak T. (25), Metin T. (29) ve Ali Üyüklü (43) silahla açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Üyüklü kurtarılamamıştı.