Kütahya'da 1 Kilogram Metamfetamin ve 300 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan operasyonda çantasında 300 gram kokain ve yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kütahya'da çantasında 300 gram kokain ile yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde şüphelinin olduğu aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında durduran ekipler, bir çantadaki eşyaların içine gizlenmiş 300 gram kokain ile yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.