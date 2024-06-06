Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü yerel sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya çevrelerinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü yerel sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.