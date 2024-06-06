Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya çevrelerinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü yerel sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.