Kütahya Büyük Aile Platformu'ndan Fenerbahçe'ye LGBT Tepkisi

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Kütahya Büyük Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarında LGBT temalı etkinliklere yönelik eleştirilerde bulunarak, Türk aile yapısına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kütahya Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe gibi güzide bir spor kulübünün şampiyonluk kutlamalarında Türk aile yapısına, kültürüne ve inançlarına aykırı olan, gençleri hedef alan sapkın bir akım olarak tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan küresel vesayetin gölgesinde LGBT dayatmasının reddedildiği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe gibi tüm dünyaca tanınan spor kulübümüzün, bu tür sapkın akımlara alet edilmemesini ve özellikle gençlerimizin bilakis ahlaki seviyeleri yükselerek, spor hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir kurum olmasını istiyoruz. Fenerbahçe yönetiminden bu hatayı telafi edecek acil bir önlem almasını bekliyor, ülkemizde bulunan bütün kulüpleri aile yapımıza saygılı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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