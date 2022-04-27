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Kütahya Belediyesine yeni alınan hizmet araçları tanıtıldı

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya Belediyesine yeni alınan hizmet araçları tanıtıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, göreve geldiğinden beri kent halkına daha iyi hizmet edebilmek amacıyla 37,5 milyon liralık hizmet aracı satın aldıklarını bildirdi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, göreve geldiğinden beri kent halkına daha iyi hizmet edebilmek amacıyla 37,5 milyon liralık hizmet aracı satın aldıklarını bildirdi.

Işık, belediye önünde düzenlenen araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2022 yılı bütçesinden 45 yeni aracı belediyeye kazandırdıklarını söyledi.

Belediyede kiralık araç dönemini sona erdirdiklerini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden bu yana Kütahya Belediyemize iş makinesi ve hizmet aracı olmak üzere toplam 109 sıfır araç kazandırdık. 2 adet de siparişimiz var. Dolayısıyla 111 araç belediyemizin öz malı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde 11'ini, bugün de 34 adet aracımızı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar bu araçların satın alınmasına karşılık 37,5 milyon lira ödeme yaptık."

Işık, bugüne kadar 278'i muhtelif araç, 72'si de iş makinesi olmak üzere araç parkının 350 olduğunu aktardı.

Tören, dua edilerek kurban kesilmesi ve Başkan Işık ve beraberindekilerin araçları incelemesiyle sona erdi.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Alim Işık, Tragger, Kütahya, Güncel, Haberler

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