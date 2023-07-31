Kütahya Belediyesi Halka Aşure İkramında Bulundu

Kütahya Belediyesi halka aşure ikramında bulundu

Kütahya Belediyesi tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle Belediye Hizmet Binası bahçesinde Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Işık, "Belediyemizin bahçesinde size yönelik, şehrimize yönelik yine güzel bir programla birlikteyiz. Bizi bugün yalnız bırakmadığınız ve programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu ülkenin dirliği, birliği için hepimizi bu güzel hizmetlerde yeniden buluştursun. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun. Sebep olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum, ibadetlerimiz kabul olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA