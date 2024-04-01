Eyüp Kahveci, MHP adayı Alim Işık'ı 741 oy farkla geride bıraktı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyüp Kahveci 40 bin 643, MHP adayı Alim Işık 39 bin 902 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,82 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyüp Kahveci 40 bin 643, MHP adayı Alim Işık 39 bin 902 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,82 )
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