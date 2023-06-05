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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çocuk eğlence alanını ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çocuk eğlence alanını ziyaret etti

Güncel Haberler

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi önüne kurulan çocuk eğlence alanını ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektirme taleplerini yerine getiren Başkan Işık, 2 gün sürecek etkinliklerde tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için belediye bahçesine çocuk oyun alanı kuruldu. Oyun parkur alanını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklarımıza iyi eğlenceler dileklerini iletirken, aileleriyle de sohbet etti. - KÜTAHYA

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi önüne kurulan çocuk eğlence alanını ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektirme taleplerini yerine getiren Başkan Işık, 2 gün sürecek etkinliklerde tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için belediye bahçesine çocuk oyun alanı kuruldu.

Oyun parkur alanını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklarımıza iyi eğlenceler dileklerini iletirken, aileleriyle de sohbet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği Alim Işık Çocuk Güncel Haberler

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