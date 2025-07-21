Kut Yangını İçin Kerkük'te Anma Töreni Düzenlendi

Irak'ın Kut kentinde 17 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Kerkük kentinde anma merasimi gerçekleştirildi.

Kerkük'teki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı "Gençlik, Sanat ve Kültür Platformu" Müdürü Ammar Kays, törende AA muhabirine konuştu.

Yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Kays, hükümetin olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatmasının üzerinden günler geçmesine rağmen hala bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Kays, yangında çocuk, kadın ve yaşlıların hayatını kaybetmesinin tüm Irak'ı yasa boğduğunu dile getirdi.

Yangının nedeninin bir an önce netleşmesinin önemli olduğunu belirten Kays, insanların bu tür olaylarda ölmemesi için gereken tedbirlerin alınması ve artırılması gerektiğini vurguladı.

Irak Kültür Bakanlığına bağlı Genel Kültür İlişkileri Müdürü Yusuf Tayyib de onlarca masum insanın hayatına mal olan bu yangının nedeninin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istedi.

Yaklaşık iki yıl önce Musul'da bir düğün salonunda çıkan ve 100'e yakın kişinin ölümüne neden olan yangını hatırlatan Tayyib, söz konusu olayın da hala hafızlarda tazeliğini koruduğunu kaydetti.

Tayyib, hükümetin toplantı salonları, alışveriş merkezleri, otel ve düğün salonları gibi yerlerde denetimlerini artırmasının önemini vurguladı.

Irak'ın Kut kentteki "Hypermarket" alışveriş merkezinde 17 Temmuz'da nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştı. Irak İçişleri Bakanlığı yangın sonucu 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.