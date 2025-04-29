Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Silifke'de Kutlandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve oratoryo gösterisi sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihteki önemini anlattı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel