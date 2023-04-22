'Kusursuz kulak' Bager depremzede çocuklar için piyano çaldı Bager, bayramda depremzedeler için moral konseri verdi Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde etkilenen çocuklar için Muş...

'Kusursuz kulak' Bager depremzede çocuklar için piyano çaldı

Bager, bayramda depremzedeler için moral konseri verdi

MUŞ - Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde etkilenen çocuklar için Muş Göletli Park'ta moral konseri verdi.

Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, depremden etkilenerek Muş'a gelen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Danişment Gazi Yurdunda kalan çocuklar için bayramda moral konseri verdi. Yeteneğini keşfeden ve kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser'in desteğiyle köyde ilk konserini vererek gündeme gelen Çalışcı, depremden etkilenen çocukların bayramlarını keyifli geçirmeleri için göletli parkta piyano çalarak unutulmaz bir bayram yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenerek Gaziantep'ten Muş'a gelen Argeş Özbey, Bager'in kendilerine piyano çalması morallerini yükselttiğini ifade ederek, "Depremden sonra Muş'a geldim. Memleketimden uzak buruk bir bayram geçiriyorum. Ama Bager abimiz bize piyano konseri verdi ve çok mutlu oldum. Bager sayesinde çok güzel bayram geçirdim" dedi.

Bager'i daha önce televizyonlarda gördüğünü ifade eden depremzede çocuklardan Abdullah Özbey ise bayramlarının güzel geçtiğini ifade ederek, "Bager abimizi daha önce televizyonlarda görmüştüm. Şimdi karşımızda piyano çaldığını görünce çok heyecanlandım. Bager abi sayesinde çok güzel bir bayram geçirdim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Depremzede çocuklar için açık havada moral konseri düzenlediğini söyleyen Bager Çalışcı da, deprem konusunda uyarılarını yaparak, "Depremzede kardeşlerime açık havada konser verdim. Bu konserimi açık alanda vermek istedim. Bu sayede inşallah bayramları iyi geçer. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz için moral konseri düzenledik. Depremi unutmayalım, dikkatli olalım ve her an tekrar gelebilir" ifadelerine yer verdi.