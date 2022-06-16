Kusursuz düğün fotoğrafları için ipuçları

Almanya başta olmak üzere Avrupa'da düğün fotoğrafçılığı yapan Davut Kültür, kusursuz düğün fotoğrafları ve video çekimine yönelik ipuçları verdi. Düğün çekimlerinin son derece özen, titizlik, dikkat gerektirdiğini aktaran Kültür, "Düğün fotoğraflarının, videolarının büyük bir özenle çekilmesi gerekiyor. Uygun ekipman ve yeteri kadar tecrübe şart. Üstelik düğün süresi de oldukça kısıtlı. Bundan dolayı zamanlama konusunun da kritik önemi var" dedi.

Çiftlerin hayalini gerçekleştirmek için uzun yıllardır Almanya ve Avrupa'da düğün fotoğrafçılığı yanı sıra çekimler yaptıklarını söyleyen Davut Kültür Studios'un kurucusu Davut Kültür, profesyonel düğün çekimleri ile masalsı görüntülere imza attıklarını söyledi.

İŞ DEĞİL, TUTKU

Avrupa'nın en iyi kamera ekibini bünyesinde barındırdığını aktaran Kültür, "Modern teknolojiye ince dokunuşlarla yön veriyoruz. Her karesi ayrı bir sanat olan düğün fotoğrafları, kusursuz kalitesiyle adeta büyülüyor. Bu, bizim için bir iş olmaktan öte, büyük bir tutku. Sevenlerin mutluluğunda pay sahibi olmak paha biçilmez bir duygu. İşimizin temelinde mükemmeliyetçilik anlayışı var. Tek bir anı bile şansa bırakamaz, tek bir ayrıntıyı bile atlayamayız. Böyle bir lükse sahip değiliz. Çünkü fotoğrafçının yapacağı bir hata, gelin ve damadın bir ömür boyu hayal kırıklığı yaşamasına, düğün fotoğraflarıyla o mutluluğu yeniden yaşamaktan mahrum kalmasına yol açabilir. İşte bu denli hassas davrandığımız için Almanya'da ve Avrupa genelinde en ünlü düğün çekim firmalarından biriyiz. Çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor ve geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.

AMACIMIZ ÇİFTLERE RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN ARMAĞAN EDEBİLMEK

Sosyal medya platformlarında da büyük bir hedef kitleye sahip olduklarını belirten Kültür, genel itibariyle Almanya'da faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Kültür, "Hizmet ağımız çevre ülkeleri de kapsıyor. Avrupa'daki Türk düğünlerinde ve özel gün çekimlerinde profesyonel olarak yer alıyoruz. Yaptığımız çekimleri çiftlerimize kısa video kesitleri halinde sunuyor, düğünün en önemli anlarını ön plana çıkarıyoruz. Amacımız çiftlere rüya gibi bir düğün armağan edebilmek" ifadelerini kullandı.

DİZİLERDEKİ DÜĞÜNLER GERÇEK OLUYOR

"Çiftler filmlerde, dizilerde gördükleri düğün sahnelerine imreniyor. Biz de onlara, gıpta ettikleri o muhteşem deneyimi sunarak kendilerini dünyanın en özel çifti gibi hissettiriyoruz. Hani 40 gün 40 gece düğün yapmak diye bir tabir vardır ya işte bizim amacımız çiftlerimize o hissiyatı yaşatabilmek.

Gelin ve damadın hayatında bir defa yaşayacağı bu özel organizasyonu, benzersiz fotoğraf kareleriyle adeta bir Kraliyet düğünü gibi resmetmek. 30 kişilik uzman kadro ile aynı gün 9 düğün çekebilme kapasitemiz var. Bizimkisi sıradan bir çekim işi değil. Almanya'nın hatta belki de Avrupa'nın en donanımlı kamera sistemleri bizde. Çağdaş teknolojiyi yenilikçi bir bakış açısıyla kullanıyor, böylece çiftlerin heyecanına ve tarifsiz sevincine ortak oluyoruz" dedi.

SONSUZA KADAR YAŞAYACAK LARA HAYAT VERİYORUZ

Kültür, "Düğün fotoğraflarında en küçük bir kusur olmamalı. Aksi takdirde o hem damat hem gelin için hayat boyu büyük bir utanç sebebi haline gelebilir. Her fotoğrafçı düğün çekimi yapamaz. Bunun için düğün çekim teknikleri konusunda ustalaşmak ve profesyonel donanımlara sahip olmak gerekir. Düğün gerek çiftler, gerekse onların aile bireyleri için yerini hiçbir şeyin tutmayacağı özel bir seremoni. Benzeri olmayan bir organizasyon. Evet. Ne kadar lüks, ihtişamlı bir düğün yapılırsa yapılsın gelip geçiyor. Fakat düğün fotoğrafları sonsuza ömür boyu varlığını sürdürüyor. Çiftlere ve sevenlerine o güzel anları tekrar tekrar yaşatıyor. Tabii ki böyle olabilmesi için düğün fotoğraflarının, videolarının büyük bir özenle çekilmesi gerekiyor. Uygun ekipman ve yeteri kadar tecrübe şart. Üstelik düğün süresi de oldukça kısıtlı. Bundan dolayı zamanlama konusunun kritik önemi var. Düşünsenize tam imzalar atıldığı sırada fotoğrafçının çekim yapamadığını? Düğün sahipleri için ne kadar büyük bir üzüntü olur. Dolayısıyla düğün çekimi son derece özen, titizlik, dikkat gerektiriyor" diye konuştu.

Fotoğrafçıların yedek ekipman bulundurması gerektiğinin altını çizen Davut Kültür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ihtimale karşı düğün çekimine yedek ekipmanla gelmek gerekiyor. Düğün esnasında makinenin birdenbire arızalanma riski olmadığını kimse iddia edemez. Meydana gelebilecek bir aksilik fotoğrafçıyı, yani dolayısıyla düğün sahiplerini mağdur edebilir. Bundan dolayı yedek fotoğraf makinesi, yedek kamera ve yedek piller taşınmalı. Biz her ayrıntıyı hesaba katıyor, herhangi bir aksilik şöyle dursun ihtimale bile mahal vermiyoruz. Düğünün ayrıntılarını fotoğraflayabilmek önemli. Ancak asıl mesele, o güne dair asla unutulmayacak karelere imza atabilmek. Biz, çiftlerimize sıra dışı pozlar verdiriyor, davetlileri de bu kompozisyona dahil ediyoruz. Böylelikle birbirinden renkli, etkileyici, göz alıcı fotoğraflar çıkıyor. Avrupa'daki Türk düğünlerine böyle değer katmaktan dolayı büyük gurur içindeyiz. Deyim yerindeyse gurbet ellerde, memleketinden uzakta düğün yapan Türk vatandaşlarımızın içlerindeki o burukluğunu, onlara sunduğumuz eşsiz fotoğraf ve video kareleriyle telafi etmeyi amaçlıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel