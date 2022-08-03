Kuştepe'de geniş kapsamlı asayiş denetimi yapıldı - Haberler

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Kuştepe'de geniş kapsamlı asayiş denetimi yapıldı

Kuştepe'de geniş kapsamlı asayiş denetimi yapıldı

İstanbul Kuştepe'de 120 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş denetiminde 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

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İstanbul Kuştepe'de 120 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş denetiminde 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde umuma açık mekanlar, kahvehaneler, şüpheli araçlar kontrol edilerek şüpheli şahıslara GBT uygulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, denetimler öncesi birimlere bir konuşma yaparak denetimin startını verdi. Birçok birimden 120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi hakkında da cezai işlem yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik madde taşıdığı şüphesiyle çok sayıda araçta kapsamlı arama yapıldı, yolcu ve sürücülere de üst araması gerçekleştirildi.

Aramalarda narkotik köpeği Kanıt da yer aldı.

AA / Mehmet Kara - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Şişli Güncel Haberler

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