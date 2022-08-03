Kuştepe'de Asayiş Uygulaması: Aranan 5 Kişi Yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuştepe'de 14 noktada 140 personelin katılımıyla geniş alan sokak uygulaması yaptı. Uygulama sırasında uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirilirken; aranan 5 kişi ve 2 yoklama kaçağı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şişli Emniyet Müdürlüğü'nce dün saat 17.00 ile 20.30 arasında Kuştepe bölgesinde geniş sokak uygulaması yapıldı. Uygulama öncesi, personeline hitap eden İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, "Bu mahallede yapılan uygulamalardan rahatsız olanlar olduğu gibi, uygulamalardan memnun olan insanların olduğunu da unutmayın" dedi.

Konuşmanın ardından 4 sabit 10 ring halinde toplam 14 noktada 140 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada mahallenin giriş ve çıkışları tutuldu. Ekipler tüm cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekiplerce, şüpheli olarak görülen bin 188 kişi, 291 araç ve 165 motosiklet tek tek arandı. Haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ve 2 yoklama kaçağı yakalandı. Aramalarda narkotik köpeği Kanıt da görev yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE, RUHSATSIZ SİLAH VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, içmeye hazır sigara haline getirilmiş 0,7 gram marihuana, 1,1 gram bonzai 5, adet uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin ve kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, üzerlerinde bulunanlara da el konuldu.