Kuşları beslerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de arazide kuşları beslerken silahla vurularak ağır yaralanan İsmail Geleç, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Küçükçekmece'de arazide kuşları beslerken silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki boş arazide dün güvercinleri beslerken iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Geleç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Geleç, dün akşam saatlerinde arazide kuşları beslerken 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.
Saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.