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Kuşları beslerken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Küçükçekmece'de bir arazide güvercinleri besleyen İsmail G, iki şüphelinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, İsmail G ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de arazide kuşları beslerken silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki boş arazide güvercinleri besleyen İsmail G, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler, İsmail G'yi silahla yaraladıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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