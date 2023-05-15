Kuşlar semavere yuva yaptı Çay demlemek istediler, yavruları görünce şaşkına döndülerKARABÜK Karabük'te iki arkadaş çay demlemek için semaverin kapağını açtığında 6 'Büyük Baştankara' kuşu yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Kuşlar semavere yuva yaptı

Çay demlemek istediler, yavruları görünce şaşkına döndüler

KARABÜK Karabük'te iki arkadaş çay demlemek için semaverin kapağını açtığında 6 'Büyük Baştankara' kuşu yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlar, yavruların semaverin bacasından girip çıkan anne ve babaları tarafından beslenmelerini piknik tüpünde demledikleri çayı yudumlarken hayranlıkla izliyor.

Merkeze bağlı Cemaller köyündeki bahçeye çalışmak için gelen Sabri Cebeci ve arkadaşı Ercan Kısaboyun, yorgunluğun ardından evin girişindeki semaverde çay demlemek için ateş yakmak istedi. Arkadaşlar semaverin kapağını açtığında 6 'Büyük Baştankara' kuşu yavrusunu görünce şaşkına döndü. Arkadaşlar semavere dokunmayarak piknik tüpüyle çay demlemeye başladı. Arkadaşlar şimdilerde semaverin bacasından girip çıkan anne ve babanın yavrularını beslemelerini çaylarını yudumlayıp büyük bir hayranlıkla izliyor.

Sabri Cebeci, " Ercan arkadaşım çay demlemek için semaverin kapağını açtı. Bakıyor ki yavrular var. Uzun süre yağmurdan dolayı bahçeye uğramamıştık. Anne ve baları semaverin bacasından girip yavrularını doyurup çöplerini alıp çıkıp gidiyorlar" dedi.

Semavere dokunmadıklarını çayı piknik tüpünde yaptıklarını ifade eden Cebeci, " 6 tane yavru az değil. Herkesin çoluğu çocuğu var. Onlarda yavru yetiştiriyorlar. Yavrular gittikten sonra yuvayı başka bir yere koyarız. Bir daha da buraya gelmezler başka bir yere yuva yaparlar artık" diye konuştu.