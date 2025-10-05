Kuşatma altındaki Gazze'nin Sahabe Çarşısı, İsrail'in zorunlu göç planına direniyor

Gazze kentinin kalbinde yer alan Sahabe Çarşısı, İsrail'in yoğun bombardımanı ve zorla yerinden etme planlarına direnmeyi sürdürüyor.

Derec Mahallesi'nde bulunan çarşı, ziyaretçi sayısı azalmasına karşın az sayıda tezgah ve işyeriyle faaliyetini sürdürerek İsrail'in Gazze'yi boşaltma planlarıyla adeta "mücadele" ediyor.

Gazze'deki yıkımın ortasında "sınırlı canlılığa" tanıklık eden çarşı, İsrail'in işlediği soykırıma rağmen hala hayatın nabzının attığı az sayıdaki yerden biri.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik bombardımanın derhal durdurulması çağrısını görmezden gelen İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken, ihtiyaçlarını aramak için çarşıya gelen bir grup Filistinli ölümü göze alarak çarşıyı geziyor.

Reşid Caddesi'nin kapatılması krizi derinleştirdi

İsrail ordusunun 1 Ekim'de Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönenler için kullanılan sahil yolu Reşid Caddesi'ni kapatmasının ardından Gazze kentinde gıda ve temel ihtiyaç maddesi sıkıntısı daha da derinleşti.

Bu cadde, İsrail ordusunun mart ayında doğudaki Selahaddin Caddesi'ni kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki tek ana bağlantı yolu haline gelmişti.

Kasım 2023'ten itibaren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırından batıdaki deniz kıyısına kadar uzanan ve Selahaddin Caddesi'yle kesişen "Netzarim Koridoru"nu oluşturarak, o dönem Reşid Caddesi'ni Filistinlilerin kullanımına kapatmıştı.

Cadde, Ocak 2024'teki insani ateşkes sırasında kısa süreliğine trafiğe açılmış ancak yakın zamanda yeniden kapatılmıştı.

O dönem İsrail, yardım konvoylarının güney bölgelerinden geçişine izin vermeyince, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlık baş gösterdi.

Ayrıca ordu, Filistinlileri, arama ve sorgulamaya tabi tutuldukları bir güvenlik kontrol noktasından geçerek güneye gitmeye zorladı.

Gıda krizi derinleşiyor

İsrail'in yüz binlerce Filistinliyi Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmeye zorlamasına rağmen 40 yaşındaki Mahir Mahmud, Gazze kentinde kalmayı tercih edenlerden biri.

Sahabe Çarşısı'ndaki küçük tezgahında birkaç çeşit sebze satmaya çalışan Mahmud, bunları göstererek AA muhabirine, "Reşid Caddesi kapatıldıktan sonra elimde kalan tek şey bunlar." dedi.

Mahmud, Reşid Caddesi'nin kapatılmasıyla birlikte soykırımın tüm dehşetine rağmen şehirde kalmaya devam eden yüz binlerce Filistinliye artık gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşamadığını vurguladı.

Malların Gazze'ye girişinin engellenmesinin fiyatları katbekat artıracağı uyarısında bulunan Mahmud, "Bu durum, halkın satın alma gücünü ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle un, konserve ve nadiren bulunabilen sebze gibi temel gıda maddelerinde bu etki çok daha belirgin." diye konuştu.

Konserve aylarca tüketilmek zorunda kalınan temel gıda haline geldi

Ezher Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu 27 yaşındaki Ahmed Delul da ailesinin geçimini sağlamak için Sahabe Çarşısı'nda seyyar arabasıyla çeşitli konserve ürünleri sattığını ve başka bir geçim yolu bulamadığını söyledi.

Devam eden İsrail saldırıları, çalışanların büyük kısmının işini kaybetmesine neden oldu ve Dünya Bankası'nın önceki sınıflandırmasına göre Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlileri yoksulluk sınırının altına itti.

Delul, İsrail'in Reşid Caddesi'ni kapatmasının, ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlara yol açtığını ifade etti.

Sahabe Çarşısı'ndaki alışveriş hareketliliğini, pahalılık ve halkın gelir kaynaklarının yetersizliği nedeniyle "son derece zayıf" şeklinde niteleyen Delul, "Bazı Filistinliler yiyecek bir lokma bile bulamıyor." dedi.

Delul, arabasındaki konserveleri göstererek, İsrail'in Gazze Şeridi kapılarını insani yardımlara kapatması ve un gibi temel gıdaların tedarikini engellemesi sonucu, fasulye konservelerinin Filistinliler için aylardır temel besin kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Fiyatlar savaş öncesine göre 5 kat arttı

İsrail ablukası nedeniyle fasulye konservesinin fiyatının savaş öncesine kıyasla 5 kat arttığını belirten Delul, gıda ürünlerinin kente girişine yönelik engelin devam etmesi durumunda fiyatların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

Delul ile gerçekleştirilen röportaj sırasında, İsrail ordusunun Derec Mahallesi'ne attığı bir top mermisi şiddetli patlamaya yol açtı. Patlamanın ardından yükselen yoğun duman kısa sürede bölgeyi kaplayarak görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi.

İsrail'in aralıksız süren saldırılarına rağmen Delul, ailesinin geçimini sağlamak için satış yapmayı sürdürmek zorunda olduğunu belirterek yeniden arabasının başına döndü.

"Saatlerce un, gıda ve sebze aradım"

Filistinli Halid Seyfeddin ise Sahabe Çarşısı'ndaki tezgahlar arasında bisikletiyle dolaşarak ailesini ve çocuklarını doyurabilmek için en uygun fiyatlı ürünleri bulmaya çalışıyor.

Seyfeddin, acı dolu bir ses tonuyla, "Saatlerce un, gıda ve sebze aradım ama bulamadım. Reşid Caddesi kapatıldıktan sonra bu ürünleri pazarlarda görmek neredeyse imkansız hale geldi." diye konuştu.

Gazze'deki pazarlarda ürünlerin tükenmesiyle birlikte kıtlığın giderek ağırlaşmasından endişe duyulduğunu belirten Seyfeddin, bu durumu İsrail'in Filistinlilere baskı yaparak onları yiyecek bulmak için yerlerinden zorla göç ettirmeye yönelik bir girişimi olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, yarım milyondan fazla kişi hala İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'de yaşamını sürdürüyor. Zorlayıcı yaşam koşullarına rağmen halk, kendilerine dayatılan güneye göçü reddediyor.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla 16 Eylül'de başlattığı kara saldırıları kapsamında kente yoğun saldırılarına devam ediyor.