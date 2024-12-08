Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Programı: Gençler ve Yetişkinler Bir Araya Geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Programı" kapsamında Diyarbakır'da yetişkinler, tecrübelerini gençlere aktarıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Programı" kapsamında yetişkin ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Merkezde düzenlenen etkinliklerde yetişkinler, kültürel değerleri ve yılların birikimini bir araya geldikleri gençlere aktarıyor.

Yetişkinler, merkezde sportif faaliyetlere katılıyor, gençlerle sohbet ediyor, onlarla satranç oynuyor.

"Gençleri mutlu ederken yaşlılarımızı da unutmuyoruz"

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine, bu çalışmayla kuşaklar arası kültürel aktarıma öncülük ettiklerini söyledi.

Çalışma sayesinde gençlerin tecrübe kazanımı elde ettiğini kaydeden Erpin, yetişkinlerin de kültürlerini ve yaşadıklarını aktarabilecekleri, konuşabilecekleri gençleri buldukları için mutlu olduğunu belirtti.

"Gençlerimiz burada geçmişin tecrübelerinden yararlanıyor"

Bu paylaşımın güzel olduğuna inandıklarını dile getiren Erpin, merkezin temel amaçlarından birinin gençleri mutlu etmek olduğunu anlattı.

Erpin, şöyle konuştu:

"Gençleri mutlu ederken yaşlılarımızı da unutmuyoruz. Onların evlerinde sıkılmalarını ve torun özlemi duyarak vakitlerini geçirmelerini istemediğimiz için merkezimizdeki gençlerle bir araya getiriyoruz. Bu vesileyle torun özlemlerini de gidermelerini istiyoruz. Gençlerimiz de burada geçmişin tecrübelerinden yararlanıyor."

Merkezin kültürel ve sosyal faaliyetlerden yararlanan Zilan Ögeok da yaşlılarla tanışmanın ve tecrübelerini dinlemenin kendisine katkı sağladığını söyledi.

Yetişkinlerle sohbet ettiklerini ifade eden Ögeok, "Bu tür etkinliklerin devam etmesini gerçekten istiyoruz. Yaşlıların tecrübeleri hayatımıza, geleceğimize ışık tutuyor. Bizim için çok yararlı oluyor." dedi.

"Büyüklerimle daha iyi iletişim kurmayı öğrendim"

Dilan Temircan da programda yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Tecrübe paylaşımında bulunan yaşlılarla kaynaştıklarını kaydeden Temircan, şöyle devam etti:

"Bu tarz etkinliklerin organize edilmesi bizi çok sevindiriyor. Geçmişte neler yaşadıklarını aktarıyorlar. Hayat tecrübelerine dayanarak bize iyiyi, kötüyü anlatıyorlar. Teknoloji bağımlısı nesil olduğumuzdan dolayı ellerimizde hep telefon oluyor. Bu nedenle büyüklerimizle iletişim kuramıyoruz. Bu programla büyüklerimizle burada bir araya geliyoruz, birlikte sosyalleşiyoruz. Bu sayede büyüklerimle daha iyi iletişim kurmayı öğrendim."

Hüseyin Çapa (67) da gençlerle bir araya gelmelerinden dolayı duygulandığını dile getirerek, heyecanla tecrübelerini paylaştıklarını söyledi.

"Hayatım boyunca pek çok zahmet çektim." diyen Çapa, gençlerin tecrübelerinden ders almaları gerektiğini belirtti.

Nesih Kaya (58) ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür şeyler bizim ve ülkemiz için çok güzel. Gençlerle yaşlıların buluşması, sorunların dinlenmesi, deneyimlerin aktarılması çok değerli. Bu tür programlar toplumsal bağları güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.