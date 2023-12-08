Kuşak ve Yol İnisiyatifi İnsan Hakları Perspektifinden İncelendi

Çin İnsan Haklarını Geliştirme ve Yeni Çin Araştırma Vakfı tarafından yayımlanan raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son on yılda insan hakları üzerindeki etkisi inceleniyor.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Xinhua'nın düşünce kuruluşu Çin İnsan Haklarını Geliştirme ve Yeni Çin Araştırma Vakfı, Perşembe günü "Daha İyi Bir Dünya İçin: Ortaklaşa Yürütülen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Son On Yılına İnsan Hakları Perspektifinden Bakmak" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile dünya genelinde insan haklarının gelişimi arasındaki ilişki inceleniyor.

Çok sayıda vaka ve veriye dayanan rapor, son on yılda bölge halkının hayatta kalma ve kalkınma haklarını daha iyi kullanması ve insan hakları korumasından daha fazla istifade etmesinde inisiyatifin oynadığı olumlu rolü ortaya koyarken, inisiyatifin küresel insan hakları yönetişimine verdiği ilhamı özetliyor.

Raporda, Çin'in önerdiği inisiyatif kapsamındaki işbirliğinin, ekonomik küreselleşmenin tarihi eğilimine, küresel yönetişim sisteminin dönüşümü için zamanın gerekliliklerine ve üye ülkelerdeki insanların daha iyi bir yaşam sürmeye yönelik güçlü arzusuna uygun olduğu belirtiliyor. Ayrıca, inisiyatifin ortak kalkınma ve insan haklarının korunup geliştirilmesine hizmet ettiği vurgulanıyor.

Rapora göre inisiyatif, son on yılda oldukça popüler bir uluslararası kamu yararı, küresel bir işbirliği platformu ve refaha giden bir yol haline gelerek, insan haklarının korunmasını ve daha iyi bir yaşama ulaşmayı teşvik konusunda üye ülkelere yardımcı oluyor.

Rapor, insanların temel yaşamsal gereksinimlere ve sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi, çalışma hakkının desteklenmesi, bölge halkının gelir düzeyinin artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitim standartlarının yükseltilmesi, kültürel kalkınmanın desteklenmesi, dini geleneklere saygı gösterilmesi, ekolojik çevrenin korunması ve özel grupların hak ve çıkarlarının desteklenmesine odaklanıyor.

Raporda, Kuşak ve Yol işbirliğinin üye ülkeler ile bölge halkına somut faydalar sağladığını gösteren onlarca tipik vakaya yer veriliyor.