Kuşak ve Yol İnisiyatifi, 10 Yıldır Dünya Ülkeleriyle Fırsatları Paylaşıyor

BOAO, 29 Mart (Xinhua) -- Lin Guangming, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine geldiğinde, gelişmekte olan serbest ticaret limanı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sunduğu büyük fırsatlar dikkatini çekti.

BOAO, 29 Mart (Xinhua) -- Lin Guangming, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine geldiğinde, gelişmekte olan serbest ticaret limanı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sunduğu büyük fırsatlar dikkatini çekti.

Ülke dışında yaşayan ve Singapur vatandaşlığına sahip bir Çinli olan Lin, 2020'de Hainan'a geldi ve Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi'nin baş planlamacısı oldu.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi sayesinde, benim gibi insanların yeteneklerini gösterme şansı oluyor" diye belirten Lin, "Tatbiki şehir planlama çalışmaları yapıyorum ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil şehirlere hizmet götürüyorum" diyor.

Yıllardır şehir planlama ve inşaat işleriyle uğraşan Lin, Singapur'un felsefesi ve iyi uygulama örneklerini Çin şehirlerine aktarmayı hedefliyor. Lin, Chongqing ve Chengdu gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil birçok şehirde çalıştı.

Lin, "Uygulamalar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin proje işbirliği, politika iletişimi ve fon dolaşımı dahil pek çok alanda başarılı olduğunu kanıtladı" diyor.

Bir zamanlar Asya ve Avrupa'yı canlı ticaretle birbirine bağlayan eski "İpek Yolu" fikrinden esinlenen Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ticaret, yatırım, altyapı geliştirme ve halklar arası etkileşimle birleştiren bir platform olarak tasarladı.

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu boyunca ana merkez olan Hainan, ülkenin üst düzey dışa açılımına öncülük etmek üzere uygun destekleyici politikalardan ve bu yolun benzersiz avantajlarından yararlandı.

Hainan'da devam eden 2023 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı'nda Kuşak ve Yol İnisiyatifi, yine hararetle tartışılan konulardan biri oldu.

Moğolistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Chimed Khurelbaatar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin katılımcı ülkelere fayda ve ortak refah getirdiğini söyledi.

İstatistiklere göre son on yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne 151 ülke ve 32 uluslararası kurum katıldı. İnisiyatif, üye ülkelerde yaklaşık bir trilyon ABD doları yatırım sağladı, 3.000'den fazla işbirliği projesi oluşturdu ve yaklaşık 420.000 istihdam yarattı, ayrıca yaklaşık 40 milyon insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı oldu.