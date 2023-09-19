Kuşak ve Yol Forumu'na 110'u Aşkın Ülkeden Temsilciler Katılacak

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 110'u aşkın ülkeden temsilcinin Ekim ayında düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılacağını teyit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 110'u aşkın ülkeden temsilcinin Ekim ayında düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılacağını teyit ettiğini belirtti.

Mao bu açıklamaları Salı günü düzenlenen basın toplantısında, etkinlik için yapılan hazırlıkların sorulması üzerine yaptı.

Sözcü etkinliğin, açılış töreni, bağlanabilirlik, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi konulu üç üst düzey forum ile sorunsuz ticaret, halklar arası etkileşim, düşünce kuruluşu etkileşimleri ve diğer konuları içeren altı forumdan oluştuğunu söyledi.

Mao, foruma yönelik hazırlıkların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.