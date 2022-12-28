Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı, 2022 Girişimciler Konseyi Toplantısını Gerçekleştirdi

Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı, Girişimciler Konseyi toplantısını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirdi, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi'nin 2022 toplantısı, Salı günü düzenlendi. Katılımcılar toplantıda şahsen ya da çevrimiçi yer aldı.

Konsey toplantısında geçen yılki çalışmalar gözden geçirildi, bir sonraki aşama için yapılacak çalışmalar tartışıldı, konsey tüzüğünün gözden geçirilmesine ilişkin bir karar alındı, yeni bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçildi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili konularda dünya genelindeki düşünce kuruluşlarının araştırma raporlarını biraraya getirmek için bir çalışma da başlatıldı.

Konseyin yeni başkanı seçilen Xinhua Haber Ajansı Genel Müdürü Fu Hua, toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Fu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni 2013'te teklif ettiğini ve yaklaşık 10 yıldır inisiyatifin ilerlemeye ve somut sonuçlar üretmeye devam ederek küresel kalkınmaya büyük katkılar sağladığını söyledi.

Uluslararası toplumun, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimini beklediğine dikkat çeken Fu, düşünce kuruluşlarını, girişimin gelişimini birlikte teşvik etmek, halklar arası alışverişi geliştirmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi hikayelerini daha iyi anlatmak için entelektüel ve iletişim platformları olarak rollerini oynamaya çağırdı.

Toplantıya katılan Çinli ve yabancı düşünce kuruluşlarından dokuz temsilci, çalışmalarını paylaştı ve önümüzdeki dönemde araştırma raporları sunma, bilgi alışverişi ile işbirliğini daha da geliştirme arzularını ifade etti. Ayrıca, gelecek yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü vesilesiyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek, düşünce kuruluşları arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini yeni bir düzeye taşımak ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimine yardımcı olmak için anlaştılar.

Toplantıya, Xinhua'nın Genel Müdür yardımcısı olan ve konseyin yeni başkan yardımcısı seçilen Zhao Cheng liderlik etti.

Xinhua ve diğer 15 düşünce kuruluşu tarafından ortaklaşa başlatılan Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi Nisan 2019'da hayata geçirildi.