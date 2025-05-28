Kuşadası ve Didim'de Hayalet Ağ ve Kıyı Temizliği Etkinliği

Kuşadası ve Didim'de Hayalet Ağ ve Kıyı Temizliği Etkinliği
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, çevre bilincini artırmak amacıyla yapılan etkinlikte, sahil güvenlik ekipleri dalış yaparak su altındaki atıkları temizledi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde hayalet ağ ve kıyı temizliği yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, çevre bilincini artırmak, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Deniz yaşamının korunması, temiz ve üretken denizlerin sürdürülebilirliği için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dalış yaptı.

Ekipler su altından araç lastiği, hayalet ağ ve şişe gibi atıkları çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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