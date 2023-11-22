Kuşadası Uydukent'te Asansör İddialarına Belediye Açıklama Yaptı

Kuşadası Uydukent'te bazı blokların asansörlerinin Kuşadası Belediyesi tarafından mühürlenerek mağduriyet yaratıldığı yönündeki iddialar ile ilgili Kuşadası Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, asansörlerin Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden üst yazı ile gelen talimat doğrultusunda kullanıma kapatıldığı belirtilerek, sorunun kooperatif yönetimlerinin yapı kullanım ruhsatı almak için gerekli girişimlerde bulunmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kuşadası Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz çalışmalarla Uydukent'in hizmet almasının önündeki yasal engelleri kaldırmak için üzerimize düşeni yapmamızın yanında; bölgeye 22 bin metrekare yeni yol ve 1500 metrekarelik bir park alanı kazandırdık. Yasal engellerden kaynaklanan ruhsat sorunu nedeniyle 27 yıldır hizmet alamayan Uydukent, nihayet hak ettiği yatırımı almaya başlamışken ve Belediyemiz tarafından bölgeye yeni yatırımlar planlanırken, kurumumuzu karalamaya yönelik bu tip asılsız ve yeterince araştırılmadan paylaşılan iddiaların kamuoyunda inandırıcılığı bulunmamaktadır.

Uydukent'in 27 yıllık sorunlarını çözüme kavuşturan Belediyemiz tarafından bölgeye yapılan yatırımların site sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanmasının bazı çevreleri rahatsız ettiği aşikardır. Uydukent'in asansörlerinin Kuşadası Belediyesi tarafından kullanıma kapatıldığı yönündeki haberler yaklaşan yerel seçimler öncesinde yaratılmak istenen algı operasyonunun bir parçasıdır. Uydukent sakinleri sorunun kooperatif ve site yönetimlerinden kaynaklandığını çok iyi bilmekte ve bu tip asılsız iddia ve haberlere itibar etmemektedir.

Hizmetlerimizi gölgelemeye ve kamuoyu nezdinde Belediyemizin itibarını zedelemeye yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımlarda bulunan kişi ve kurumlarla ilgili olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bu konuda da gerekli yasal girişimlerde bulunacağız."