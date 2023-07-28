Kuşadası Sanayi Sitesi Esnafı Başkana Teşekkür Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek yapılan yatırımlar ve hizmetler için teşekkür aldı. Sanayi Sitesi'nin alt ve üstyapısı yenilenerek modern bir görünüme kavuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın da yer aldığı buluşmada esnaf, Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar Sanayi Sitesi'ne yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır yaşanan köklü sorunlar, Başkan Ömer Günel'in verdiği talimatlarla çözüme kavuştu. Bu çerçevede Sanayi Sitesi'nin alt ve üstyapısı geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi tarafından yenilendi. Yağmur suyu hattı döşenen, yolları sıcak asfaltla kaplanan ve kaldırımları yenilenen Kuşadası Sanayi Sitesi, daha modern bir görünüme kavuştu. Sanayi Sitesi esnafı da, Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın katıldığı bir sabah kahvaltısı düzenleyerek kendileriyle ilgilenen Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak, Başkan Ömer Günel'in verdiği tüm sözleri tuttuğunu belirterek, "Bugüne kadar başkanımız taleplerimizle ilgili bizi hiç geri çevirmedi. Burada yapılan çalışmalar sayesinde Kuşadası Sanayi Sitesi'nin çehresi değişmeye başladı. Bu durum esnafımızı çok memnun ediyor. Ben Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ve esnaf arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Günel ise, "Kuşadası Sanayi Sitesi'nin sorunlarıyla daha belediye başkanlığına aday olduğumuz dönemde ilgilenmeye başladık. Göreve geldikten sonra da uzun yıllardır var olan birçok temel sorunu çözüme kavuşturduk. Birçok konuda ortak hareket ediyoruz. Tabi yaşayan bir kentin sorunları bitmez. Önemli olan bunları tespit etmek ve çözmek. Bu iradeyle Kuşadası Sanayi Sitesi'nin ve esnafının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN