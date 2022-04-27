Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Eşber Okayer - Güncel
 - Güncelleme:
Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.


Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Güncel

Yunanistan, Suriyeli, Kuşadası, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title