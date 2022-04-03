Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Aydın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan'ın Sisam ve Batnoz adaları arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Kuşadası Limanı'ndan "Sea Star Rhodes" isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan'ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, "Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleneceğini ifade ederek, yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracaklarını kaydetti.

Sisam'a hareket eden feribot yolcularından Binali Dikme, 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

İlçe esnafı Şaban Şenok ise seferlerin ekonomik açıdan iki tarafa da katkı sağlayacağını dile getirdi.