Kuşadası'ndan Sisam'a giden tekne su alınca yolcular panik yaşadı - Haberler

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na sefer yapan yolcu teknesi limandan açıldıktan sonra makine dairesi su almaya başlayınca yolcular arasında panik yaşandı. İçinde 70 yolcu, 6 mürettebat bulunan tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sabah saatlerinde Kuşadası'ndan Sisam Adası'ndaki Vaty limanına gitmek üzere 70 yolcusuyla hareket eden Sea Star Rhodes yolcu teknesi, limandan ayrıldıktan sonra su almaya başladı. Türk Karasularındayken makine dairesinden su alan tekne ağırlıkla yan tarafa eğilince yolcular arasında büyük panik yaşandı. Gemi kaptanının ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yolcu teknesini yedeğine alarak güvenli bir şekilde Kuşadası limanına çekti. Sisam Adası'na giderken yaşadıkları olay nedeniyle geri dönmek zorunda kalan çoğu yabancı uyruklu yolcular, çok kısa sürede olaya müdahale edip kendilerini kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.