KUŞADASI'NDAKİ UKRAYNALILARDAN 'MARİUPOL' TEPKİSİ

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Mariupol'de çocukların ve sivillerin saklandığı tiyatro binasının Rusya tarafından bombalanmasını protesto etti. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Rusya çocukları ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Tiyatro binasının enkazında kalan kişileri kurtarma çalışmaları Rus askerler tarafından engelleniyor" dedi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası, geçen 16 Mart'ta Rusya tarafından bombalandı. Mariupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, saldırı esnasında binada çocuklarla birlikte yaklaşık 1000 kişinin olduğu belirtildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanarak saldırıya tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe dövizler taşıyan grup, önce ülkelerinde hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okudu. Ukraynalılara sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNE BOMBALAR DÜŞMESİN'

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta çocukların ve sivillerin ölmeye devam ettiğini belirtip, "16 Mart'ta işgal kuvvetleri Mariupol Drama Tiyatrosu'na bomba attı. Binanın orta kısmı yıkıldı. Hava saldırısı sırasında siviller ve mülteciler tiyatronun kasasında saklanıyordu. Tiyatro binasının önünde ve arkasında büyük harflerde 'çocuklar' yazısı vardı. Ama buna rağmen bombalar atıldı. Tiyatro binası enkazında 1000'e yakın kişi olduğunu biliyoruz. Rus ordusunun, enkazda çalışmalar yürüten kurtarma ekiplerine ateş açtığını ve bu yüzden de çalışmaların sık sık durduğunu biliyoruz. Artık savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın üzerine bombalar, füzeler düşmesin" diye konuştu.