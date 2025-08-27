Kuşadası'ndaki Turistik Tesis Çalışanları Maaşlarını Alamayınca Toplu İşi Bıraktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan turistik tesiste, bir süredir maaşlarını alamadıklarını ileri süren çalışanlar, topluca işi bıraktı. Hiçbir hizmet verilemediği için mağdur olduklarını belirten tatilciler, paralarının iadesini isteyip, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu.

Değirmendere Mahallesi'nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulu olan turistik tesiste, iddiaya göre bir süredir paralarını alamayan yaklaşık 130 çalışan, önceki gün toplu halde işi bıraktı. Otelin bahçesinde toplanıp, maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine turistik tesise, polis ekipleri sevk edildi. Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda kesip, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu. Mağdur olduklarını belirtip, para iadesi isteyen müşterilere, ekonomik krizde olan otel yöneticilerinin ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi. Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı bildirildi.