Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 49 kişiyi kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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