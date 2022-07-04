Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Ferdi Uzun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 49 kişiyi kurtardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Ferdi Uzun - Güncel