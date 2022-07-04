Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yabancı uyruklu 49 kişiyi kurtardı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA / Ferdi Uzun - Güncel Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.