Kuşadası'nda Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İçmeler Koyu'nda bir kadının can simidi ve paletle denize açılmaya hazırlandığını fark etti.

Afganistan uyruklu N.S'nin yüzerek Yunan adalarına geçmeyi planladığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince yakalanan N.S, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

N.S'nin 2023 yılında da Çanakkale'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunduğu öğrenildi.