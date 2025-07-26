Kuşadası'nda Yolun Karşısına Geçerken Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

E.C.Ç. yönetimindeki 09 APS 009 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Ciritoğlu Sitesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Birol Görgü'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Görgü'nün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yakınlarıyla bir süre sohbet eden Görgü'nün, daha sonra telefonla konuşarak yanındaki kadınla yolun karşısına geçmeye çalışması yer alıyor. Kayıtlarda, bu sırada kadının hızla gelen arabayı fark ederek Görgü'yü tutmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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