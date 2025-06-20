Kuşadası'nda Yaralı Kukumav Koruma Altına Alındı

Kuşadası'nda Yaralı Kukumav Koruma Altına Alındı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan kukumav, koruma altına alındı. Yaralı kuş, HAYDİ ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı ve tedavi için Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bir kişinin yaralı kukumav bulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü??????? ekiplerine teslim edildi.

Hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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