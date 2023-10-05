Kuşadası'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'nde M.Ü. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 220 gram Skunk, 10 gram toz hale getirilmiş esrar, 60 Gram metamfetamin,

53 Kök kenevir bitkisi, 12 adet Extcasy hap, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet seri marka/seri numarası silinmiş tabanca, 1 adet şarjör ve farklı çaplarda 46 adet fişek, 3 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN